Honduras retoma contagem de votos sem acordo com a oposição

Tegucigalpa 03/12/2017 | 21h17

O tribunal eleitoral de Honduras retomou neste domingo a contagem de votos, sem chegar a um acordo com a oposição, para definir o ganhador das eleições realizadas há uma semana que foram disputadas entre o atual presidente, Juan Orlando Hernández, e o opositor Salvador Nasralla.

O presidente do Superior Tribunal Eleitoral (TSE), David Matamoros, anunciou neste domingo o reinício da revisão de atas que continham irregularidades, suspensa desde quinta-feira, quando, com 94,31% dos votos apurados, Hernández liderava com 42,92%, contra 41,42% de Nasralla.

Matamoros detalhou que o tribunal recontaria 1.006 atas das votações de domingo passado que apresentam inconsistências, apesar da Aliança de Oposição contra a Ditadura, do candidato Nasralla, exigir a revisão de 5.173 atas por suspeitas de fraude.

"Sentimos que o povo hondurenho merece os resultados e esta (contagem) não pode ficar parada", afirmou o presidente do TSE ao anunciar o reinício da apuração.

O organismo esperou em vão que os dirigentes da esquerdista aliança opositora se reunissem com eles para chegar a um acordo, mas seus dirigentes não se apresentaram por discordar do TSE em relação ao número de atas que deviam ser revisadas.

"Por que não (revisar) as 5.173 atas? Não querem revisar as 5.173", disse à AFP o ex-presidente Manuel Zelaya, coordenador da Aliança e líder da esquerda hondurenha.

A OEA apoiou a petição dos opositores ao indicar em um comunicado que "as petições que a oposição colocou em relação à revisão das 5.200 atas que não fizeram parte das transmitidas na noite da eleição são atendíveis".

Zelaya considera que há 5.173 atas suspeitas porque foram transmitidas de forma irregular e permitiram inverter o resultado, depois de que uma primeira contagem, com 57% dos votos apurados, dava a Nasralla uma vantagem de cinco pontos sobre Hernández.

Esse primeiro resultado parcial foi divulgado na madrugada de segunda-feira, 10 horas depois do fechamento dos centros de votação.

No entanto, quando os números começaram a ser atualizados na terça-feira, a vantagem foi caindo, e na quarta-feira Hernández passou a liderar a apuração, após uma série de interrupções no sistema de informática do TSE, uma delas de cinco horas de duração.

* AFP