Papa Francisco chorou ao ouvir refugiados rohingyas em Bangladesh

Cidade do Vaticano 02/12/2017 | 23h02

O papa Francisco disse neste sábado que chorou ao ouvir 16 refugiados rohingyas na véspera em Daca, e explicou que o fato de poder conhecer membros dessa minoria muçulmana tinha sido "uma condição" para ele viajar a Mianmar e Bangladesh.

"Sabia que conheceria os rohingyas, mas não sabia onde nem quando, era a condição da viagem para mim", declarou no avião que o levava de volta a Roma após seis dias na Ásia.

O pontífice elogiou o governo de Bangladesh por ter tornado possível que os refugiados viajassem do seu campo, no sul do país, até Daca para falar com ele. "O que fez Bangladesh por eles é enorme, um exemplo de acolhida", disse.

Os refugiados, "assustados", formaram uma fila indiana para vê-lo na sexta-feira, após um encontro inter-religioso.

"Chorava, tentei fazer com que não se notasse", disse o papa. "Eles também choravam".

"Pensei: 'não posso deixar eles irem embora sem lhes dizer uma palavra'", contou Francisco, que usou um microfone para lhes pedir "perdão" em nome dos que os perseguem.

Francisco também respondeu os que se surpreenderam com sua grande prudência em Mianmar, onde em nenhum momento mencionou diretamente a minoria muçulmana apátrida e evitou chamá-la pelo seu nome, uma palavra tabu nesse país de maioria budista.

"Se tivesse pronunciado essa palavra em um discurso oficial, teria 'fechado a porta'" para o diálogo com os birmaneses, assegurou.

Em vez disso, afirmou, "tive a satisfação de dialogar, de fazer o outro falar", explicou o pontífice, que disse estar "muito satisfeito" com suas conversas em Mianmar, dando a entender que tinha expressado sua opinião de forma muito mais clara em privado.

Desde o final de agosto, mais de 620.000 rohingyas fugiram a Bangladesh para escapar da repressão do exército no oeste de Mianmar, que a ONU qualificou de "limpeza étnica".

* AFP