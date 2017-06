Bombeiros suspendem buscas a surfista que teria desaparecido em Laguna, no Sul de Santa Catarina

31/05/2011 | 17h07

No Norte do Estado a força do mar destruiu calçadas e invadiu ruas

No Norte do Estado a força do mar destruiu calçadas e invadiu ruas Foto: Louise Benassi / Louise Benassi

As buscas a um surfista que teria desaparecido na Praia do Gi em Laguna, no Sul de Santa Catarina, foram suspensas nesta terça-feira. O rapaz teria sumido no sábado.O Corpo de Bombeiros de Laguna alega que há dificuldades para a identificação do rapaz, pois não foi deixado nenhum objeto ou carro na areia e ninguém comunicou oficialmente o desaparecimento a polícia. Além disso, os agentes acreditam que se alguém tivesse se afogado, a forte ressaca na região, com ondas de quase cinco metros, já teriam trazido o corpo do surfista até a praia.O desaparecimento do surfista foi comunicado na manhã de sábado aos bombeiros por populares, neste dia. Desde então os bombeiros fizeram buscas nas praias da região mas nada foi encontrado.A ressaca causou prejuízos em várias praias. Em Palhoça, na Grande Florianópolis, um rancho foi derrubado pelo mar na praia da Pinheira e uma embarcação naufragou na Ponta do Papagaio.