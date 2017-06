Em ação conjunta, polícia captura trio envolvido em assalto em Rancho Queimado

31/05/2011 | 07h01 Atualizada em

Em uma ação conjunta das Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, foram presos os três homens envolvidos em um assalto, na manha de segunda-feira, em Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis. O trio foi capturado durante as buscas em Rancho Queimado, para onde havia fugido.



A PM capturou Marco Aurélio da Silva, 18 anos, no final da manhã. Fábio de Oliveira dos Santos, 19, e Guilherme Luiz Rosa, 18, pegos por volta das 19h. O crime ocorreu às 8h.



Os assaltantes roubaram um carro em uma casa em Alfredo Wagner. Fugiram pela BR-282. Avisada, a PRF tentou interceptar o trio que, ao perceber, abandonou o veículo e fugiu por um matagal.



As buscas contaram com o helicóptero da Polícia Civil. Os três foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Santo Amaro da Imperatriz.