Empresário anuncia que reforços do Avaí chegam nesta quarta em Florianópolis

31/05/2011 | 19h46

Depois de ter anunciado em seu Twitter na noite de domingo que o meia Pedro Ken e o zagueiro Dirceu estariam sendo negociados com o Avaí, o empresário Marcos Malaquias novamente passou informações pelo microblog na noite desta terça-feira, dia 31. De acordo com ele, os dois atletas chegam a Florianópolis nesta quarta-feira para realizar exames médicos.



Pedro Ken está no Cruzeiro e não vem sendo aproveitado. Já Dirceu pertence ao Coritiba. O gerente de futebol do Leão, Mauro Galvão, confirmou o interesse do clube nos dois jogadores.



Confira o que o empresário Malaquias disse no Twitter:



"Amanhã Pedro Ken vai a Florianópolis junto com Dirceu para realizar exames médicos"