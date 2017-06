Gasolina e etanol têm nova queda em Joinville

31/05/2011 | 08h55

A cada semana que passa, os motoristas joinvilenses vêm encontrando preços mais baixos nas bombas dos postos de combustível. Na última semana, a gasolina ficou 2,21% mais barata. O preço médio, de acordo com levantamento da ANP, caiu de R$ 2,796 para R$ 2,734. No mês, acumula uma queda de 6,62%.



O etanol ficou 2,84% mais barato, passando de R$ 2,321 para R$ 2,255. Em maio, o derivado da cana ficou 17,94% mais barato para o consumidor. Contudo, ainda não está valendo a pena abastecer o carro bicombustível com ele. É que o preço do etanol corresponde a 82,4% do da gasolina. A vantagem do etanol é calculada considerando que o poder calorífico do motor a álcool é de 70% do poder nos motores a gasolina. Para valer a pena, em Joinville, o litro do etanol precisaria custar R$ 1,914.



Os preços ainda não alcançaram os níveis de janeiro. No início do ano, a gasolina custava, em média, R$ 2,547. E o etanol, R$ 2,132.



Gradualmente, o derivado da cana volta a ficar mais compensador no País. Os preços do etanol estão competitivos no PR, SP, GO e MT. Esta situação reflete a entrada de maior volume de etanol no mercado com o avanço da safra 2011/12. Os preços que recuam há mais de um mês ao produtor começam a chegar na bomba com maior intensidade.