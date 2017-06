31/05/2011 | 16h25

Volante foi apresentado no começo do abril

Volante foi apresentado no começo do abril Foto: Roberto Scola

O Figueirense pode contar com mais um jogador para a disputa do Campeonato Brasileiro. O volante Jônatas teve seu nome publicado no boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já pode ficar à disposição do técnico Jorginho.



O volante de 28 anos foi apresentado no clube em 14 de abril, depois de ficar quase um ano e meio sem jogar uma partida oficial.