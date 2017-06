31/05/2011 | 20h12

O Criciúma poderá contar com o novo reforço Thoni diante do Náutico. O jogador teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira, dia 31. O atleta, ex-Chapecoense, foi apresentado no Tigre nesta segunda-feira.



O confronto pela Série B do Brasileiro diante do Náutico será às 16h20min deste sábado, dia 4, no Estádio Heriberto Hülse.