31/05/2011 | 08h36

Resumo do Bom Dia Brasil - Rede Globo

— Reportagem fala sobre brasileiros jurados de morte no Amazonas e no Pará.



— Mais quatro casos de roubo a caixas eletrônicos foram registrados em São Paulo.



— Onda de assaltos a shoppings preocupa autoridades de todo o país.



— Quadrilha vestida com fardas policiais assalta ônibus nas estradas do Paraná.



— Em Pernambuco, ambientalistas devolvem animas silvestres à mata atlântica.



— Grupo de voluntários orienta ciclistas inexperientes no trânsito de São Paulo.



— Reportagem cobra repostas sobre violência em cidades do Distrito Federal e de Goiás.



— Secretário de Segurança Pública cobrou investimento em projetos sociais nas favelas do Rio de Janeiro.



— Professora tentou acalmar alunos cantando durante tiroteio entre gangues no México.



— Criança morreu após duas cirurgias consideradas simples em hospital do Rio de Janeiro.



— Bactéria encontrada em pepinos tirou produto do mercado em países da Europa.



— Novo uniforme e início das obras de estádio marcam semana de torcedores do Corinthians.



— Joseph Blatter se irritou com perguntas em coletiva às vésperas da eleição para presidente da Fifa.