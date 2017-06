31/05/2011 | 13h58

Resumo do Jornal Hoje - Rede Globo

— Reportagem dá dicas para que consumidores não se endividem com as facilidades dos cartões de crédito.



— Quadrilha formada por policiais militares foi presa na Grande São Paulo por roubos a caixas eletrônicos.



— Número de fumantes diminuiu no Brasil nos últimos cinco anos, principalmente entre os homens.



— Quadro Dicas Domésticas ensina como desinfetar os talheres.



— Consumidores que compram produtos em grandes quantidades em atacadistas podem economizar em relação aos supermercados.



— Bactéria encontrada em pepinos causou a morte de 15 pessoas na Alemanha.



— Reportagem mostra alimentos que servem para desintoxicar o organismo.



— Zagueiro Leandro Castán do Corinthians acertou tiro com espingarda de chumbinho no peito de amigo.



— Flanelinhas agrediram motorista que não pagou para estacionar em uma praça na Bahia.



— Grande Prêmio do Cinema Brasileiro acontece hoje à noite no Rio de Janeiro.



— No Rio de Janeiro, polícia investiga morte de menino de três anos em hospital após cirurgia considerada simples.



— Torcedores trocam notas fiscais por ingressos para o amistoso da Seleção Brasileira em Goiânia.