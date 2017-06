Trio desconfia de denúncias e agride pastor no Meio-Oeste de Santa Catarina

31/05/2011 | 15h49

Um pastor evangélico foi agredido por adolescentes no bairro São Jorge no município de Herval d’Oeste, no Meio-Oeste do Estado, por volta das 18h30min desta segunda-feira. A vítima teve várias lesões pelo corpo.



Segundo a Polícia Militar (PM), a briga teria começado porque o grupo desconfiava que o religioso havia repassado à polícia o nome dos responsáveis por atos de vandalismo ocorridos no bairro, na noite do último domingo.



Logo após a briga, a vítima, que teve várias lesões na cabeça, conseguiu relatar à PM o nome dos envolvidos na agressão. Os policiais foram até as residências dos suspeitos, localizadas no mesmo bairro.



Um dos elementos tentou agredir os policiais com um machado. Três pessoas, incluindo um menor de idade, foram encaminhadas à delegacia. Eles devem responder a um Termo Circunstanciado, mas já foram liberados.



O pastor, vítima das agressões, foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Universitário Santa Teresinha, em Joaçaba.