01/06/2011 | 10h21

O Corupá Buffalos se recuperou da derrota para o Joinville Gladiators na última rodada do Catarinense de Futebol Americano.



Em Brusque, a equipe bateu o Admirals por 35 a 0. Com quatro vitórias em cinco jogos, os corupaenses estão perto da classificação para as semifinais.



Se vencer o Tubarão Predadores no sábado, fica com uma vaga com duas rodadas de antecedência.



