Diretor de futebol da Chapecoense confirma acerto de Cléverson com o Avaí

01/06/2011 | 19h28

A transferência do meia da Chapecoense Cléverson para o Avaí foi confirmada na tarde desta quarta-feira, 1, pelo diretor de futebol do time do Oeste, Cadu Gaúcho. O jogador, que curtia férias em Cachoeira do Sul-RS, também confirmou proposta avaiana, que segundo ele seria muito boa.



O jogador irá receber mais do que o dobro do que iria receber no time do Oeste, mesmo com reajuste. O contrato de empréstimo do Noroeste-SP termina em 30 de junho e, apesar de haver um acerto para renovação, a Chapecoense não tem como competir com a proposta avaiana. Tanto que a direção do clube já negocia com outro meia, do futebol paulista.



Na quinta-feira Cléverson deve estar em Chapecó para negociar sua saída. A Chapecoense vai tentar uma compensação financeira para liberá-lo logo. O meia pretende se apresentar até sexta-feira na Ressacada.



Cléverson foi um dos destaques da Chapecoense na conquista do tetracampeonato estadual. Além de fazer dois gols deu o passe para outros oito. Ele tem 27 anos e já atuou no Atlético Paranaense.