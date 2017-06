Em conversa telefônica, suposto aliciador alerta Goetten para risco de passear com adolescente

01/06/2011 | 18h48 Atualizada em

Escutas telefônicas autorizadas pelas Justiça revelam as conversas que o ex-deputado federal Nelson Goetten de Lima (PR) teve com Gilberto Orsi, o Beto, antes de ser preso na última segunda-feira. O DC teve acesso ao diálogo nesta quarta-feira.



Confira os principais trechos de uma das conversas a seguir, onde falam sobre o dinheiro, agenciamento e transporte das meninas. Para os policiais da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic), as escutas foram fundamentais para confirmar as denúncias contra o político em torno dos crimes sexuais.



* quando são mencionadas prováveis adolescentes aliciadas

DATA: 20.04.2011

13:04:49

Beto — ALÔ

Nelson — TUDO EM PAZ

Beto — TUDO CERTO, ÍA DAR UM TOQUE PRA VOCE, DAI, TA ONDE, POR AI?

Nelson — NAO, NAO, TO EM FLORIPA

Beto — HANNN, VAI PRA LÁ

Nelson — NAO, NÃO, VOU ESTAR AI, O QUE IA TE PERGUNTAR, TU ACHAS SE EU ENVOLVER A (*) COM A (*), NÓS TERIAMOS PROBLEMAS?

Beto — NAO, ELA FALOU MAIS NA (*)

Nelson — POIS É A (*) TRABALHA

Beto — POIS É

Nelson — TO PENSANDO, QUE EU ACHO QUE ELA NAO CONHECE A (*) NÉ?

Beto — CONHECE

Nelson — CONHECE?

Beto — POR CAUSA DA (*), POSSO FALAR COM ELA

Nelson — QUE É MAIS O JEITO DELA

Beto — SIM

Beto — MAIS DENGOZINHA,

Nelson — É AS DUAS COMBINAM MELHOR E APESAR DE TUDO A (*) É UMA PESSOA PARCEIRA

Beto — SIM

Nelson — É UMA PESSOA QUE IA SE SENTIR BEM COM A (*)

Beto — SIM

Nelson — A (*) FAZ MAIS O ESTILO DELA

Beto — ELAS NAO SE CONHECEM

Nelson — AH?

Beto — ELAS NAO SE CONHECEM

Nelson — ACHO QUE ELAS NAO SE CONHECEM TALVEZ SERIA MELHOR NEM FALAR O QUE É

Beto — SIM

Nelson — NÉ,

Beto — SIM

Nelson — PORQUE, TO PENSANDO EM ORGANIZAR AMANHA

Beto — DAI, PODE CHEGAR E DIZER, PENSEI QUE NAO SE CONHECIAM, DEPOIS PRA ACERTAR É OUTRA COISA

Nelson — É

Beto — PRA ACERTAR DEPOIS É FACIL, SE FALAR ANTES PERIGA DIZER NAO

Nelson — É, É, TAVA PENSANDO ORGANIZAR PRA AMANHA, IR ALMOÇAR COM ELAS EM BLUMENAU E TAL, DAR UMA SAIDA COM ELAS

Beto — HUMHUM, QUER FAZER DE MANHA?

Nelson — É EU TIRO ELA PRO MEIO DIA E JA ALMOÇO LÁ E TAL, DOU UMA PASSEADA, UMA ANDADA COM ELA

Beto — TÁ BOM

Nelson — EU TO PENSANDO ISSO

Beto — TÁ BOM, EU VOU FALAR

Nelson — VOCE TÁ EM TAIÓ?

Beto — EU TO EM TAIÓ

Nelson — EU ACHO QUE AS DUAS FORMAM UMA BELA DUPLA

Beto — SIM

Nelson — É, NO ESTILO E TUDO

Beto — SIM, VOCE NAO VAI FICAR AI, A (*) TÁ LIGANDO DIRETO, ENTAO NAO ADIANTA NADA

Nelson — NAO

Beto — ELA SÓ QUER UM DINHEIRINHO, TO SABENDO. SAI E PEGA DUZENTOS PILA DEPOIS NUNCA MAIS OLHAM PRA GENTE

Nelson — É EXATAMENTE ISSO, ENTAO PORQUE QUE EU PENSEI, VOU LEVAR AQUELA OUTRA MENINA MINHA AMIGA

Nelson — (*), ELA NAO COMBINA SABE, CABOCLINA PEQUENINHA DO LADO NÉ NAO COMBINA

=(RISOS)

Nelson — AS OUTRAS DUAS TEM ALTURA

Beto — MAIS ESSAS OUTRAS DUAS

Nelson — NÉ

Beto — UHUM

Nelson — AS OUTRAS DUAS FORMAM UM BELO PAR

Beto — SIM, A PARELHA É A MESMA

Nelson — É ISSO QUE EU TAVA PENSANDO

Beto — A (*) NAO CIRCULA NO MESMO LUGAR QUE A (*)

Nelson — É, É VERDADE

Beto — NAO CIRCULA

Nelson — OUTRA COISA, TU FALOU ALGUMA COISA DA (*)?

Beto — DA (*)?

Nelson — DA (*) NÃO. DA (*), A (*), ASSIM

Beto — PRA DENTRO DE MOTEL

Nelson — AH,

Beto — PRA DENTRO DE MOTEL, NAO DÁ PRA ANDAR

Nelson — É ?!

Beto — É PEQUENINHA, NAO DÁ PRA ANDAR, É ESTOURO PRA DENTRO DE MOTEL, MAS SEM

AQUELA (*) JUNTO

Nelson — NAO, NAO, TAVA FALANDO COM AQUELA AMIGA MINHA, (*),

Beto — SIM

Nelson — (*) DISSE QUE ELA TÁ BONITINHA TAMBÉM, TÁ UM POUQUINHO FORA DE FORMA, MAS TÁ BEM ELA

Beto — SIM, MAS NAO PRA PASSEAR

Nelson — É

Beto — NAO,

Nelson — TÁ, ENTAO TÁ BOM

Beto — AI A (*) É MAIS

Nelson — NAO TENHO ASSIM, NAO CONHECO ELA SABE, NAO SEI COMO É QUE É

Beto — PODERIA LEVAR A (*), MAS HOJE A NOITE ELE NAO TÁ

Nelson — A (*) DISSE QUE ELA TA

Beto — (*)? NAO (*)

Nelson — NAO, (*) UMA AMIGA MINHA

Beto — AH, TÁ,

Nelson — DIZ QUE ELA TA BONITINHA, UMA MULHER BONITA, CLARO ELA TA UM POUCO ACIMA DO PESO

Beto — FICOU ACIMA DO PESO UM POUQUINHO

Nelson — MAS SE ARRUMA BEM, SE COMUNICA BEM, UMA MULHER INTERESSANTE

Beto — SIM

Nelson — POR ISSO QUE EU QUERIA ME INFORMAR PELO QUE VOCE ME FALOU

Beto — NAO, SIM

Nelson — QUE ELA É UMA MULHER

Beto — AQUELE DIA TAVA ALI NO POSTO, FALEI COM ELA

Beto — SIM FALEI COM ELA, SÓ NAO LEVANDO A (*) JUNTO

Nelson — DIZ QUE ELA TA BEM RESOLVIDA , UMA MULHER BEM INTERESSANTE

Beto — TÁ MAIS CALMA

Nelson — É

Beto — EU VI AQUELE DIA QUE CONVERSEI COM ELA, TÁ MUITO MAIS CALMA





O que dizem os advogados dos suspeitos



Roberto Fernandes, um dos advogados de Nelson Goetten, diz que o que foi ouvido na escuta é que está sendo interpretado de forma criminosa:



— O fato de o réu se encontrar de forma consensual com uma moça de 16, 20 ou 30 anos não é crime.



O defensor garante que ainda não ingressou com um pedido de liberdade porque seu cliente quer deixar a prisão por ser inocente e não por ter havido qualquer falha na condução do inquérito.



Para Clóvis Barcelos Júnior, advogado de Gilberto Orsi, as gravações telefônicas não provam nada contra seu cliente. O defensor afirma que a parte em que Orsi fala "ela só quer um dinheirinho, sai e pega duzentos pila e nunca mais olha pra gente" é uma maneira vulgar a se referir ao fato de gastar R$ 200 em festas com as moças.



O advogado aguarda o relatório da polícia sobre o caso para ingressar com o pedido de liberdade de seu cliente.



