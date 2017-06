Faltam só detalhes para o Avaí acertar a ida do Renan para o Corinthians

01/06/2011 | 21h38

A contratação de Renan pelo Corinthians já é dada como certa. Depois da reunião entre o presidente João Zunino com a diretoria corintiana na terça-feira, os empresários do jogador, Carlos Corsini e Marcos Malaquias, encontraram-se com a diretoria avaiana para discutir os detalhes finais na noite desta quarta.



— O Avaí e o Corinthians já estão acertados. Só falta assinar. Os valores já estão definidos, as formas de pagamento, tudo. Só falta a oficialização mesmo — declarou Mauro Galvão, gerente de futebol avaiano.



Destaque do time na Copa do Brasil, competição em que o Avaí chegou às semifinais, Renan foi convocado para a Seleção Brasileira em 2010, no amistoso contra os Estados Unidos. Com a negociação, o Avaí, que detinha contrato com Renan até o fim de 2012, ficará com 20% dos direitos do atleta. O restante será dividido entre o Corinthians e o goleiro. Mesmo sem divulgar os valores, a equipe paulista deve enviar para Florianópolis o goleiro reserva Rafael Santos por empréstimo até o fim da temporada. A revelação avaiana deve assinar até o final de 2015.