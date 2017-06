Governo busca recursos do Funturismo e iniciativa privada para Jardim Botânico de Florianópolis

01/06/2011 | 09h06

A ideia já havia sido plantada, mas foram os R$ 20 milhões prometidos pela empresa OSX, de Eike Batista, que adubaram a idealização do Jardim Botânico da Capital. Com a desistência da construção do estaleiro em Biguaçu pela OSX, a planta da área verde ainda não saiu do papel.



Agora, o Estado busca uma alternativa para realizar o projeto para 70 hectares que incluem as estações do mangue do Itacorubi, do Rio Papaquara, junto ao Sapiens Parque, em Canasvieiras, e da Cidade das Abelhas, no Bairro Saco Grande.



Sem abrir mão de eventuais parcerias com a iniciativa privada, a alocação de recursos passa agora pelo Funturismo, na Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte.



— Esperamos que até o final do ano pelo menos os 25 hectares localizados no Itacorubi estejam em condições de serem abertos ao público. O ideal é que fosse um Jardim Botânico nos moldes idealizados, mas pelo menos vamos inicialmente trabalhar com um módulo — diz o secretário Cesar Souza Júnior.



Para o secretário, que em 2007 como deputado estadual liderou uma mobilização para que a área fosse preservada, a cidade não pode ficar à espera de uma decisão. Souza diz que o governador Raimundo Colombo está sensível ao projeto e que o Executivo vai concordar com a destinação dos recursos.



Mesmo pensamento tem Murilo Flores, diretor da Fatma. Recém-chegado de viagem à Europa com o governador, Flores conta que encaminhará a documentação necessária para que os recursos possam ser alocados o mais breve possível via Funturismo.



Disse que, durante a viagem, conversou sobre o assunto com o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Paulo Bornhausen. O entendimento é de que o Jardim Botânico é uma obra para a cidade e deve ser concretizado.



Conforme Flores, isso não significa que a OSX não irá mais participar do empreendimento. Flores conta que o projeto de ocupação dos espaços está pronto, foi debatido e encaminhado às partes interessadas (poder público e iniciativa privada), mas o projeto executivo, que irá detalhar a obra arquitetônica, é fundamental para que ela comece:



— O que temos hoje é só um traçado — explica.



A assessoria do Grupo EBX, dono da OSX, sem dar maiores informações, apenas informou que o grupo continua investindo em Santa Catarina e segue apoiando o projeto do Jardim Botânico de Florianópolis.



O biólogo Marcos Daré, da Fundação Certi, considera importante a busca de estratégias de captação de recursos.



— Independente da OSX, defendemos a diversificação de fontes incluindo o governo, empresas, universidades. Achamos que o modelo diversificado poderá favorecer o próximo passo, que é o detalhamento, e neste momento se faz necessário um recurso emergencial — observa.



O presidente da Epagri, Luiz Ademir Hessmann, diz que o órgão está fazendo a sua parte e que já começou a discutir o projeto do Jardim Botânico com a sociedade:



— O que está faltando mesmo é o governo começar a fazer e só.



Segundo explicou, no projeto de 2009, a área da Epagri, no Itacorubi, unida a outra área, a da Comcap, formaria um grande corredor verde de lazer e pesquisa que acabaria no mar da Baía Norte. Isso formaria um passeio que protegeria o mangue da exploração imobiliária.



Com colaboração de Charles Guerra



Presidente da Epagri apresenta terreno do futuro

Jardim Botânico de Florianópolis: