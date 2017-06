JEC precisa vencer o Marcílio nesta quinta e torcer por resultados para continuar no turno da Copa SC

01/06/2011 | 21h48

Tudo bem que o discurso na Arena era o de usar a Copa Santa Catarina como laboratório para a Série C do Brasileiro. Mas ninguém imaginava que o Joinville chegaria na quarta rodada da competição com um problema tão complicado para resolver.Na lanterna da competição, o Tricolor precisa vencer o Marcílio Dias nesta quinta-feira, às 19h30, no Estádio Doutor Hercílio Luz, em Itajaí, e ainda torcer contra o Brusque, que joga no Oeste do Estado, contra o Concórdia. Se a combinação de resultados não acontecer, o JEC está fora do turno.Depois de dois tropeços, o técnico Giba, acostumado a poucas mudanças na equipe, resolveu adotar nova estratégia. Em relação ao último jogo, são sete novidades.— Vamos promover a estreia de alguns jogadores que foram inscritos — disse Giba.O comandante tricolor fala do goleiro Ivan, do lateral-esquerdo Tarracha, do volante Glaydson, do meia Ricardinho e do atacante Ronaldo Capixaba. Além deles, o lateral-direito Eduardo, o volante Júlio Bastos ganham nova oportunidade entre os titulares.Com um meio-campo praticamente novo, com três alterações, Giba espera uma postura mais agressiva.Reforçamos a marcação com dois volantes e vamos dar mais liberdade para os dois meias.Com um pontos em dois jogos, o técnico do Joinville ainda acredita na classificação. Mas acha que o importante no momento é a equipe recuperar o bom futebol.— O importante é fazermos a nossa parte, já que estamos devendo. Depois, vamos atrás da classificação. Podemos conseguir uma vaga pelo índice técnico se um time ganhar os dois turnos e também estaremos mais bem preparados para o segundo turno — aposta.