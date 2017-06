01/06/2011 | 12h42

Noite de abertura de festival de cinema brasileiro reúne artistas nacionais em Hollywood

A atriz Mariana Ximenes deve receber prêmio especial na noite

Prêmio Horizon é dado aos artistas que têm potencial para carreira no exterior Foto: Alex Carvalho/TV Globo

Uma noite de cinema brasileiro vai invadir Hollywood e reunir artistas nacionais no Egyptian Theater, em Los Angeles, EUA, nesta quarta-feira, na abertura do terceiro Hollywood Brazilian Film Festival. A cerimônia será apresentada pela modelo Camila Alves e deve contar com 650 convidados entre artistas, diretores e pessoas ligadas à sétima arte.



A abertura do festival terá ainda show com a cantora Bebel Gilberto e uma homenagem à atriz Mariana Ximenes. Ela deve receber o prêmio Horizon, dado a artistas que têm potencial para a carreira internacional.



O festival vai reunir 18 produções independentes de diretores brasileiros e terá premiação para o melhor filme e o melhor curta. O Hollywood Brazilian Film Festival vai até o dia 5 de junho.