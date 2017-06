Polícia Civil apreende caminhão clonado no Sul de Santa Catarina

01/06/2011 | 10h04 Atualizada em

Furtado e clonado. Esta é a situação do caminhão Mercedes Benz/710, vermelho e com placas de Porto Alegre, apreendido pela Polícia Civil de Araranguá em Sanga da Toca, no Sul de Santa Catarina, na tarde desta terça-feira.



O veículo era investigado por agentes da inteligência da Polícia Civil e foi encontrado em um depósito. Há um ano ele era usado para entregar gás na região.



Em uma vistoria inicial os policiais identificaram indícios de adulteração no chassi. O veículo foi levado para a Central de Polícia de Araranguá, onde peritos do núcleo regional confirmaram a clonagem. O caminhão original está em Porto Alegre.



No momento da apreensão, o proprietário do depósito não estava no estabelecimento. Ele será indiciado por receptação. Foi apreendido também, um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos que seria falsificado.



O caminhão baú havia sido furtado na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, em maio de 2008. Na ocasião, ele estava com mercadorias avaliadas em R$ 6 mil. O veículo será emcaminhado para o proprietário que irá corrigir as adulterações que foram feitas.