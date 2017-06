Representantes da Prefeitura de Joinville e do Sinsej falam sobre greve dos servidores em chat

01/06/2011 | 20h54

Confira a íntegra dos dois chats abaixo.

As duas principais figuras da greve conversaram, na tarde desta quarta-feira, com os internautas de A Notícia.O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Joinville (Sinsej), Ulrich Beathalter, foi o primeiro. Das 13h30 às 14h30 ele interagiu com 428 visualizações e 37 perguntas respondidas.Ulrich falou sobre os motivos da greve, sobre os dias descontados, do seu futuro político e, algumas vezes, alfinetou a administração.Depois, das 15 às 16 horas, o chefe de gabinete Eduardo Dalbosco deu a versão da Prefeitura. Foram 432 visualizações e 34 perguntas respondidas.Entre os assuntos estavam a situação financeira da Prefeitura, da da educação e da saúde, dos dias descontados e até comentou a situação política do Prefeito Carlito Merrs.