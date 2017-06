Resumo do Globo Notícia - Rede Globo

01/06/2011 | 18h03

— Duas greves, uma de motoristas de ônbius e outra de ferroviários, atrapalham a locomoção de pelo menos 600 mil pessoas em São Paulo.

— Até a próxima sexta-feira, São Paulo será a sede de um encontro que discute como as cidades podem se desenvolver sem afetar a natureza.

— Junho começou com muito frio e neblina no Rio Grande do Sul.

— Ônibus espacial Endeavour concluiu hoje sua última viagem.

— Semifinais do torneio de Roland Garros vão reunir os quatro melhores jogadores de tênis da atualidade.

— Joseph Blatter é reeleito presidente da Fifa.

— Santos e Cerro Porteño decidem uma vaga na final da Libertadores hoje à noite em Assunção.

— Seleção Brasileira está reunida em Goiânia para jogar amistoso contra a Holanda.