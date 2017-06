Trânsito passa por novas mudanças em Joinville

01/06/2011 | 08h59

Quem costuma trafegar pelas ruas de Joinville precisa ficar atento. O trânsito nos bairros Iririú, Bucarein, Floresta e Petrópolis foi (ou será) alterado para melhorar o fluxo de veículos. Ao menos este é o objetivo da Conurb. As novidades passam de pinturas de faixas a mudanças no sentido de vias.



MURAL: Quais são suas sugestões de mudanças para melhorias no trânsito de Joinville?



As duas primeiras mudanças foram feitas em semáforos. Uma delas foi na esquina das ruas Guaíra com a Cegonhas, no bairro Iririú. Depois de fazer um estudo, foi alterado o tempo do sinal, garantindo mais fluidez no trânsito, principalmente nos horários de pico, entre 17h30 e 20 horas, no sentido Centro-bairro. A segunda foi na esquina da rua Ministro Calógeras com a avenida Getúlio Vargas. Agora, há um sinal para cada uma das três pistas. Com isso, quem segue em direção à zona Sul tem mais fluidez.



Outra mudança que está pronta é a pintura de faixas na rua Santa Catarina, bem perto da praça Tiradentes, no bairro Floresta, que foi inaugurada no último fim de semana. A Conurb pintou várias linhas de estimulação à redução de velocidade. Mas nem todo mundo ficou satisfeito com a mudança. Para o mecânico Gilmar Ribeiro da Silva, 37 anos, a sinalização não mudou nada.



— Ficou na mesma. Se tivesse uma lombada eletrônica ou um semáforo (para pedestres), ficaria melhor —, acredita.



Além desta mudanças, serão feitas reformas nas placas de sinalização em pelo menos oito ruas do bairro Floresta.



Reivindicação de 15 anos



Um dos pedidos mais comuns dos moradores do bairro Petrópolis deve sair do papel hoje. O semáforo para pedestres em frente à Escola Gertrudes Benta Costa, na avenida Paulo Schroeder, é um desejo antigo da comunidade e os recursos vêm do Orçamento Participativo.



A dona de casa Maria Salete da Luz, 60 anos, confirma.



— Faz pelo menos uns 15 anos que a gente vem pedindo isso. Com certeza, vai trazer muito mais segurança para a gente, já que acontece muito acidente nesta rua —, afirmou.



Quem também aprovou a mudança foi a servente Alenir Cipriano, 49 anos.



— É importante ter o sinaleiro por causa das crianças que vão para o colégio.



Ela disse que, sem o semáforo, demora muito mais tempo para atravessar a rua.



— Dificilmente os carros param para você atravessar. Tudo que vem para melhorar é bem-vindo —, completa.



Alteração no sentido de ruas



Em duas ruas no bairro Bucarein, a mudança será mais significativa. Até o dia 6 de junho, a Conurb deve terminar a alteração de sentido das ruas Rio do Sul e Plácido Gomes. Elas são paralelas e o trecho que será alterado fica entre a avenida Getúlio Vargas e a rua São Paulo. As duas vão virar mão inglesa.



O aposentado Manoel Fernandes, 61 anos, aprovou a mudança na rua Rio do Sul, mas fez um alerta:



— É preciso sinalizar bem o local para ninguém se confundir. Não é muito comum ver isso em Joinville —, explicou.



O vigilante Rodrigo Veiga, 28 anos, aprovou a mudança na rua Plácido Gomes.



— Às vezes, a gente precisa ir até o Hospital São José e, se mudar o sentido, não preciso ir tão longe para voltar pela São Paulo —, afirma.