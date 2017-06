01/06/2011 | 06h59

Workshop básico de cinema é oferecido em São Bento do Sul

O curso terá duração de dois meses e a idade mínima para frequentar as aulas é 16 anos

Quer aprender um pouco sobre o cinema? No mês de junho a Fundação Cultural de São Bento do Sul disponibilizará um curso Básico de Cinema, história e técnicas de montagem.



O curso terá duração de dois meses, todas as terças feiras, das 19 às 21 horas. A idade mínima para frequentar as aulas é de 16 anos. No primeiro mês, serão abordadas a história do cinema e suas escolas, como um embasamento (ministrado pela jornalista Juana Dobro).



O restante do curso se direcionará à prática: do roteiro à edição (ministrado pelo diretor de cinema Christian Targa Pessoa). O valor total do workshop é de R$ 160 pagos na inscrição. As aulas só serão realizadas com o numero mínimo de 15 alunos. Mais informações e inscrições: cinemasbs@gmail.com ou (47) 3633-6206 e (47) 8454-1558.