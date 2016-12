2016: um ano marcante para o artista catarinense Luciano Martins

Feliz ano velho 28/12/2016 | 06h08 Atualizada em

Ainda bem pequeno, Luciano Martins já era um devorador de gibis. Todas as semanas ia até a banca de revistas perto de casa comprar alguns exemplares. Personagens de Walt Disney, como o Pateta, o Mickey e o Pato Donald povoavam sua imaginação e dividiam espaço com a Mônica, o Cebolinha e o Cascão, personagens de Maurício de Souza. Tendo eles como referência, Luciano começou a criar os próprios personagens e histórias infantis.

— Todos os sábados eu tinha que honrar um compromisso: escrever uma história, desenhar, grampear as páginas e vender o meu livrinho para a minha avó, minha grande incentivadora — conta.

Embora tenha continuado a escrever roteiros e histórias, Luciano nunca publicou nada seu. Todo o material ficou na gaveta, já que ele decidiu seguir a vocação para a publicidade e depois para as artes plásticas, deixando a vida de escritor de lado. Ele lembra, porém, de uma história de sua autoria que teve sucesso com duas pessoas muito especiais, as filhas Aline, hoje com 20 anos, e Júlia, de 16. Quando elas eram pequenas, Luciano lia para elas na hora de dormir a historinha da Vaca Verde, que falava sobre diferenças e preconceito. Tema atual e que com certeza ainda faria sucesso, caso ele tivesse tido a coragem (ou a vontade) de mostrar o livrinho para mais gente.

O gaúcho radicado em Florianópolis completou 50 anos em 2016 e o grande presente recebido nesta data tão emblemática foi a notícia de que uma entre as centenas de estampas que criou ao longo dos anos deixará de ser apenas uma figurinha simpática, mas estática e sem vida. A corujinha, criada pelo artista para a franquia catarinense Uatt? vai virar personagem de desenho animado para a TV. E o mais bacana de tudo: os direitos de exibição dos desenhos com a corujinha, que foi batizada de Bubu, foram comprados pela Disney Junior.

— Ter um personagem criado por mim no canal da Disney é uma conexão com o meu mundo infantil, é como se eu tivesse agora, aos 50, voltando a ser o menino que eu era aos cinco — comemora o artista.

Bubu e as corujinhas

A Disney Junior comprou o direito de exibição da série animada Bubu e as Corujinhas para toda a América Latina. Para isso, Bubu ganhou uma família, desenhada por Luciano. O mano Biel, a maninha Bonie, pais e avós. A primeira temporada está sendo produzida por um time criativo de Santa Catarina e tem roteiro assinado por Marcela Catunda, roteirista do Peixonata e Show da Luna, dois dos maiores sucessos do canal. A estreia será em 2018, mas já estão sendo criados os 24 episódios, dublados em português e espanhol, e musicados em parceria com o maestro Zago, da Camerata de Florianópolis.

Outro motivo para acreditar que 2016 foi muito especial: Luciano viajou pela primeira vez aos Estados Unidos. Gostou tanto da cena artística que já está em negociações para abrir o primeiro ateliê fora do Brasil em Miami, em 2017. É o início do plano de extensão do artista para outros mercados internacionais.