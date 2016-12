Aedes aegypti é o maior desafio de saúde pública em 2017, diz ministro

Cenário preocupante 28/12/2016 | 18h16 Atualizada em

Em balanço de 200 dias de trabalho, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse esta semana que o combate ao mosquito Aedes aegypti é o maior desafio de 2017 na área de saúde pública. Com a expectativa de fechar 2016 com um crescimento dos casos de febre chikungunya em 627%, o ministro reiterou que o problema é sério porque o mosquito é o transmissor universal de vírus, que começou com a epidemia de dengue, zika e agora chikungunya.

— Cada cidadão é responsável pelo combate ao mosquito. Não há força pública capaz de estar em todos os lugares eliminando os focos — disse.

O governo previa entregar neste mês os repelentes para as 484 mil gestantes inscritas no programa Bolsa Família, mas atrasos no processo de compra do produto impediram o cumprimento do prazo.

Embora tenham feito uma economia de R$ 128 milhões e comprado um produto com eficácia de 10 horas, ainda não há prazo para a entrega dos repelentes. A licitação já foi concluída e agora é aguardar para que nenhum concorrente da licitação entre com recurso. Vencidos os prazos de reivindicações, os repelentes devem começar a ser distribuídos em 15 dias após a assinatura de contrato. A expectativa em 2017 é de estabilidade para o número de casos de dengue e zika, mas com ampliação das notificações de chikungunya. Levantamento de 10 de dezembro mostra queda de 9,1% dos casos de dengue (1.487.673 casos ao total), 211.770 casos prováveis de zika (nem todos tiveram constatação com teste) e 263.589 casos prováveis de chikungunya.



Desde outubro de 2015, foram 2.289 casos de microcefalia registrados no Brasil e, em um ano, houve uma redução em 86% dos nascimentos de bebês com microcefalia.

Outra ação do governo foi a compra de 3,5 milhões de testes rápidos para zika. O teste permite identificar em 20 minutos se o paciente está ou já foi infectado pelo vírus. Além das ações de combate, estão sendo investidos R$ 10 milhões para vacina contra a doença pelo Instituto Evandro Chagas (em parceria com a Universidade do Texas), outros R$ 11,6 milhões para o desenvolvimento da vacina da zika pela Fiocruz e R$ 100 milhões para pesquisa clínica da vacina da dengue pelo Instituto Butantan.

Situação em Santa Catarina

Santa Catarina registrou um aumento de 18% no número de casos autóctones de dengue – quando a transmissão da doença ocorre dentro do território catarinense – em relação a 2015. Os dados são do último boletim divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive SC) no dia 21 de dezemnbro. Foram 3.995 ocorrências de 1º de janeiro a 17 de dezembro deste ano contra 3.279 no mesmo período do ano passado.

Leia também:



Santa Catarina tem aumento de 18% nos casos de dengue em 2016



Saiba quais municípios de SC têm maior risco de infestação do Aedes aegypti



Distrito Federal inicia teste da vacina contra dengue



Diante do recorde de casos de dengue, SC planeja ações para evitar epidemias no próximo ano