"Agora que o trabalho vai começar", diz finalista catarinense do The Voice Brasil, Dan Costa

A mineira Mylena Jardim foi a vencedora da quinta edição do The Voice Brasil, que teve sua final na noite desta quinta-feira. A cantora, do Time Teló, teve entre seus competidores o catarinense Dan Costa (time Lulu Santos). O cantor foi o primeiro catarinense a garantir uma vaga no The Voice Brasil 2016 e o único a representar Santa Catarina na final do reality musical.



O xanxerense elogiou a vencedora da competição e se diz animado com tudo que aconteceu no programa:

— A final foi muito boa e estou muito feliz por tudo que aconteceu nesta trajetória. Estou muito feliz pela Mylena, que é uma guerreira.

O candidato catarinense já faz planos para o futuro da carreira de cantor e quer lançar uma música autoral até fevereiro. No momento trabalha com o clipe e gravação e está marcando shows por todo país.

— É um trabalho de formiguinha. Lá era uma vitrine e agora que o trabalho vai começar. Tem tudo para eu prosseguir nesta carreira — destaca.

Nascido em Xanxerê e morador de São José, na Grande Florianópolis, o cantor de 24 anos é autodidata, toca violão, teclado e bateria e tem 100 músicas autorais em vários estilos diferentes: do sertanejo, que é o seu ponto forte, ao reggae.

