Anvisa libera novo medicamento para controle da obesidade

Um novo medicamento usado para controlar a obesidade teve o registro aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O Belviq, composto por cloridrato de lorcasserina hemihidratado, é o segundo a ser liberado pela agência neste ano para tratar o problema, conforme informações do jornal Folha de S. Paulo.

O medicamento é indicado para pessoas obesas (que têm índice de massa corporal igual ou maior que 30) ou com sobrepeso (índice de massa corporal igual ou maior que 27) associado a outra doenças como diabetes tipo 2, apneia do sono, hipertensão e problemas cardiovasculares.



Além da nova substância, já estão disponíveis no mercado outras três drogas para obesidade: orlistat, sibutramina e liraglutida. Nos Estados Unidos, o medicamento foi aprovado em junho de 2012.