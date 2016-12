Anvisa libera teste da Fiocruz que detecta zika, dengue e chikungunya

Exame rápido 22/12/2016 | 07h27 Atualizada em

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o primeiro teste conjunto para detecção de zika, dengue e chikungunya. Desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Kit ZDC detecta o RNA dos três vírus e fornece o resultado no mesmo dia.

O produto efetua o diagnóstico molecular com detecção e diferenciação da infecção. Ele é fruto do trabalho integrado do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) com o Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), sob coordenação do Ministério da Saúde.



— Temos satisfação em entregar esta inovação à sociedade brasileira. Estamos mobilizados para responder à grave situação do vírus zika e da microcefalia, e esta é parte importante dos nossos esforços — disse o presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha. Ele acrescentou que a ação é resultado do esforço do Gabinete Para o Enfrentamento à Emergência Epidemiológica em Saúde Pública da Fiocruz.

O kit pode ser usado para o diagnóstico laboratorial dos três vírus, para dois ou para cada um separadamente. Ele permite a identificação na fase aguda da doença, quando os sintomas clínicos das três infecções se manifestam e necessitam de um diagnóstico laboratorial preciso e discriminatório.

Já entraram em produção os primeiros lotes dos kits para atender ao Sistema Único de Saúde (SUS), que devem ser distribuídos conforme demanda do Ministério da Saúde.

