AO VIVO: acompanhe o trânsito nas principais rodovias de SC neste feriado de Natal

Com o fluxo maior nas estradas de Santa Catarina em razão do feriado de Natal, o Diário acompanha as condições de tráfego nas principais rodovias. A cobertura é colaborativa: use #t24horas no Twitter, Instagram e Facebook.

Situação às 13h30min:



SC-401 - Norte da Ilha: fluxo normal

SC-405 - Sul da Ilha: Sul da Ilha com trânsito intenso e filas

BR - 101 - Grande Florianópolis: fluxo normal nos dois sentidos, segundo a PRF do Posto de Palhoça.

BR-101 - Sul do Estado: movimento intenso nos dois sentidos, segundo a PRF do Posto de Tubarão.

BR-101 - Litoral Norte: fluxo normal nos dois sentidos, segundo a Autopista Litoral Sul.

BR-101 - Norte do Estado: fluxo normal nos dois sentidos, segundo a Autopista Litoral Sul.

BR-280: Sem movimento em nenhum dos sentidos. Informações da PRF.

BR-470: trânsito intenso e lento nos dois sentidos, segundo a PRF.

BR-282 - Rancho Queimado: trânsito leve nos dois sentidos, conforme a PRF.

BR-116 - Lentidão no sentido Norte em razão de acidente em Papanduva.

Violência no trânsito

Desde a sexta-feira, pelo menos seis pessoas morreram em acidentes nas rodovias do Estado. Na manhã de domingo, um motociclista morreu ao bater, por volta das 6h, em uma canaleta no Km 73 da rodovia SC-480, em Bom Jesus, no Oeste. O rapaz de 20 anos morreu na hora.

Foi o sexto acidente com morte em Santa Catarina desde sexta. Nas rodovias estaduais foram registrados 57 acidentes até manhã deste domingo. Já nas rodovias federais foram 70 acidentes entre sexta e sábado. Um deles vitimou o padre Edilson, prefeito reeleito de Campo Belo do Sul. Por volta das 20h, o padre conduzia carro que capotou na BR 116, na região de Lages.

Sábado

No começo da noite, às 19h45, foi registrado outro capotamento de automóvel, este na BR 292, em Pinhalzinho, no Oeste. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente não teve vítimas fatais.

Mais cedo, por volta das 16h45, o Corpo de Bombeiros registrou outro acidente, na SC-401, Canasvieiras, na Capital.Um veículo Meriva e uma motocicleta colidiram lateralmente. O condutor e o carona da moto se feriram, um deles gravemente, e foram levados ao hospital Celso Ramos. Não chegou a se formar congestionamento por conta do acidente.

Também houve um capotamento na SC 355 em Fraiburgo, por volta de 17h, sem vítimas fatais, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária.



Durante a madrugada foi registrada mais uma morte em acidentes neste feriado cristão — um caroneiro faleceu após o veículo em que estava trafegando na SC-285, em Jacinto Machado, perder o controle, sair da pista e capotar. O acidente ocorreu por volta das 3h20min.



Ainda na madrugada, por volta das 5h da manhã de sábado, um homem de 20 anos perdeu o controle da moto com placas de Vidal Ramos, saiu da pista e ficou caído na vegetação. De acordo com a PMRv, ele estava sozinho e não foi visto por quem passava pelo local. Apenas quatro horas depois da queda foi localizado por moradores. Ele chegou a ser resgatado por volta das 10h, mas morreu no hospital à 11h15min.

Já na BR-470, em Rio do Sul, um Citroën Picasso bateu em uma árvore aproximadamente no km 134 às 4h30 deste sábado. Cinco pessoas estavam no veículo — quatro se feriram e uma veio a óbito.

Sexta-feira

Durante a tarde da última sexta-feira, PMRv e PRF registraram tráfego intenso em várias vias, principalmente com a movimentação de pessoas retornando de balneários. Pela manhã houve um acidente com vítima fatal em Içara, no Sul do Estado. O fluxo de veículos em Santa Catarina foi normalizado no começo da noite de sexta-feira.

A Polícia Federal aguarda pelo menos 1,4 milhão de argentinos na temporada de verão. O posto da PF em Dionísio Cerqueira fez o cadastro de 280 argentinos que atravessaram a fronteira para Santa Catarina entre 00h e 20h de sexta-feira. No sábado, o movimento mais intenso foi pela manhã. Ao longo do dia, 200 visitantes do país vizinho cruzaram a fronteira.

De acordo com informações do posto policial de Dionísio Cerqueira, o movimento de argentinos se intensificará a partir de segunda-feira.

