Ataque a aldeia em Kivu do Norte, na RDC, deixa 13 mortos

Goma 22/12/2016 | 16h54

Ao menos treze civis da etnia Nande foram mortos em um ataque lançado na manhã desta quinta-feira (22) por milicianos hutus contra uma aldeia em Kivu do Norte, no leste da República Democrática do Congo (RDC), informaram autoridades locais.

"Os mai-mai Nyatura atacaram a localidade de Bwalanda (80 km ao norte de Goma, capital de Kivu do Norte) e mataram treze pessoas a golpes de facão ou a tiros (...) Todas as vítimas são (da etnia) Nande", contou à AFP Alphonse Mahano, representante do governador de Kivu do Norte nesta região.

* AFP