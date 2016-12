Ataques turcos matam 88 civis em reduto do Estado Islâmico na Síria, diz ONG

Conflito 23/12/2016 | 07h38

Ao menos 88 civis morreram nas últimas 24 horas após bombardeios da Turquia contra um reduto do grupo Estado Islâmico (EI), na região norte da Síria. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), vários ataques aéreos atingiram a cidade de Al-Bab, na quinta-feira, e mataram 72 civis, incluindo 21 crianças.



Nesta sexta-feira, os bombardeios prosseguiram e mataram outros 16 civis, incluindo três crianças.

— Oitenta e oito civis morreram em 24 horas — afirmou o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman, ao destacar que este foi o ataque mais violento das forças turcas na Síria desde o início de sua intervenção no fim de agosto.

A ONG explicou que determina a procedência dos aviões em função do modelo da aeronave, da localização, as pautas de voo e o tipo de munição utilizada. As forças turcas e os seus aliados — rebeldes sírios, contrário ao regime de Bashar al-Assad — tentam, há várias semanas, assumir o controle da cidade de Al-Bab, que fica a 25 quilômetros da fronteira norte da Síria.

Na quinta-feira, o EI divulgou um vídeo em que supostamente mostrava dois soldados turcos queimados vivos, depois que Ancara prometeu responder pela morte de 16 soldados do país em confrontos com o grupo extremista.

As tropas turcas entraram na Síria em 24 de agosto para apoiar os rebeldes sírios pró-Ancara, com o objetivo de expulsar o EI e a milícia curda desta região. Apesar dos bombardeios frequentes das forças turcas na Síria, as autoridades do país insistem que fazem todo o possível para evitar vítimas civis.