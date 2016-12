Atletas prestam homenagem a jornalista atropelado na SC-401 /

UM ANO DEPOIS 27/12/2016 | 14h10 Atualizada em

Atletas amadores e profissionais realizaram na manhã desta terça-feira em Jurerê Internacional, em Florianópolis, um treinamento em homenagem ao jornalista Róger Bittencourt, morto após ser atropelado na SC-401 no dia 27 de dezembro de 2015. Vestidos de camisetas com a foto de Bittencourt, amigos percorreram cerca de 5 quilômetros do bairro em que o jornalista morava e costumava fazer exercícios.

Além da homenagem, o evento também teve o objetivo de conscientizar os motoristas sobre o excesso de velocidade. Cerca de 60 pessoas estavam presentes.

O acusado de causar o acidente deverá à júri popular. Apesar da decisão, a data do julgamento ainda não foi marcada. O motorista segue detido no presídio da Capital.

O acidente

Bitencourt e o amigo Jacinto Silveira Florzino treinavam ciclismo na ciclofaixa da rodovia, no sentido Centro, quando foram atingidos por um Volkswagen Parati naquela manhã. O jornalista morreu no local, enquanto Florzino foi encaminhado ao hospital Celso Ramos com escoriações.

Após rodar por 300 metros depois da batida, pedestres e motoristas conseguiram impedir que o Gustavo Raupp Schardosim fugisse, tirando a chave da ignição. O motorista se recusou a fazer o exame do bafômetro, mas o agente da Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMR'v) afirmou que ele estava com sinais de que havia ingerido bebida alcoólica. Na delegacia, Schardosim admitiu ter bebido antes de dirigir. Também foram encontrados cigarros de maconha no carro dele.

