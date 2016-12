Aumenta para 35 número de mortos de explosão de fogos no México

Tultepec 22/12/2016 | 19h25

O número de mortos na explosão registrada no maior mercado de fogos de artifício do México aumentou para 35 nesta quinta-feira, enquanto parentes das vítimas, ainda inconsoláveis, celebraram funerais de duas mulheres e uma menina de 12 anos.

"Levaremos dias para assimilar esta tragédia e anos para curar as feridas", disse no sermão o sacerdote que celebrou a missa fúnebre em Tultepec, um povoado do estado do México, nos arredores da capital do país, onde ficava o mercado de fogos, que praticamente desapareceu após a explosão.

A tragédia ocorreu na tarde de terça-feira no mercado conhecido como San Pablito em um momento de grande atividade, com gente comprando fogos para as festas de fim de ano.

No total, 26 pessoas morreram no local e outras nove em hospitais, segundo o último boletim do governo local.

"Os óbitos mais recentes são de duas mulheres, sendo uma menor de idade", detalhou.

Por outro lado, dos quase 60 feridos que a explosão deixou, várias pessoas permanecem em estado muito grave, disse Alejandro Gómez, procurador do estado do México.

Na quarta-feira, uma criança com queimaduras muito graves foi levado a um hospital especializado de Galveston, Estados Unidos, e espera-se que outros pacientes também sejam levados nesta quinta-feira para lá.

Entretanto, todas as pessoas que tinham sido reportadas como desaparecidas após a explosão foram localizadas por seus familiares e as autoridades só têm pendente a identificação de dois cadáveres.

Em alguns casos foi necessário fazer análises genéticas, em vista do grau de carbonização dos corpos.

