Autopista espera crescimento de 3% do tráfego pedagiado entre Natal e Ano-novo em relação ao ano passado

Livre Mercado 29/12/2016 | 07h31

A Autopista Litoral Sul, que na região administra o trecho Norte da BR-101 e a BR-376, estima crescimento de 3% no volume de tráfego pedagiado para o período entre o Natal e o Ano-novo, em relação ao ano passado. Por mais que para nós os congestionamentos pareçam estar só crescendo, levantamento da concessionária mostra que não é bem assim. Desde o início da Operação Verão, no dia 15 deste mês, 2,6 milhões de veículos transitaram pelas praças da concessionária. O número representa um volume 3% menor do que o registrado em 2015. A expectativa é de que este volume cresça nos dias que antecedem o Réveillon.

Abono

Os trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial do PIS/Pasep do ano-base 2014 devem solicitar o benefício até hoje, já que os bancos estarão fechados ao público na sexta-feira. No dia 30, os saques só poderão ser feitos nos terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas pelos trabalhadores que possuem o Cartão Cidadão e têm senha registrada. Segundo o Ministério do Trabalho, até o dia 21 de dezembro, cerca de 920 mil trabalhadores ainda não tinham retirado o benefício, que corresponde a um salário mínimo (R$ 880).

Koerich

Há mais de 60 anos no mercado, as Lojas Koerich planejam expandir seus negócios em Santa Catarina. Em 2017, a meta é dar sequência ao projeto de expansão da empresa, além do fortalecimento do cartão de crédito Koerich, com bandeira própria e que tem a Kredilig como financeira de suporte.

Imóveis

Com forte potencial no mercado do Norte de Santa Catarina, onde vive boa parte de seu público consumidor, a FG Empreendimentos fechou 2016 e abre 2017 completando a entrega de 550 novos apartamentos. O Grupo FG entregou três novos edifícios neste segundo semestre e deve entregar outros três no primeiro semestre do próximo ano.

Desconto

Com a liberação para cobrar preços diferentes de acordo com a forma de pagamento, conceder desconto a quem comprar à vista dependerá de cada lojista. A afirmação é do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal, Álvaro Silveira Júnior, ao comentar a medida provisória (MP) 764, que autoriza a diferenciação de preços.

Dois preços

Para Silveira, essa possibilidade é um benefício para o consumidor e vai dar a liberdade de poder pagar mais barato sem arcar com as taxas de cartão de crédito, que giram em torno de 5%. Segundo ele, os lojistas já estabeleciam preços que comportavam essa margem. “Agora, vai ter dois preços: à vista e para quem pagar a prazo”, diz.

Comando

A nova diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Joinville, que foi eleita em outubro passado para a gestão 2017/2018, toma posse no dia 1º de janeiro. A entidade será comandada pelo empresário Frederico Cardoso dos Santos,

que foi reeleito.

Férias

Com o movimento fraco em Joinville, vários comércios e serviços também pararam as atividades.



*********************************************************************************************

