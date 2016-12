Autora de "Harry Potter", J.K. Rowling anuncia dois novos livros

Novidades 22/12/2016 | 12h12 Atualizada em

A autora de Harry Potter, J.K. Rowling anunciou no Twitter que está escrevendo dois novos livros. Em seu perfil oficial, ela confirmou que está trabalhando em uma obra assinada pelo pseudônimo Robert Galbraith — de O chamado do cuco (2013) — e outra que levará seu nome.

Nas redes sociais, J.K. não deu detalhes sobre a história dos novos livros, nem revelou quando serão lançados. O que ela fez questão de deixar claro é que Newt Scamander, personagem de Animas fantásticos e onde habitam, não está em nenhum dos volumes previstos — apenas na continuação de sua saga nos cinemas, que terá outros quatro filmes.



I'm working on it (literally). And thank you! https://t.co/vA6CZcVhRW ¿ J.K. Rowling (@jk_rowling) 21 de dezembro de 2016

I'm always working on a novel. It's my thing. https://t.co/cJ4Bc47c35 ¿ J.K. Rowling (@jk_rowling) 21 de dezembro de 2016

No, no, no. There won't be Newt Scamander novels. Only movies. Calm down, there! https://t.co/Zyhim6Wscd ¿ J.K. Rowling (@jk_rowling) 21 de dezembro de 2016

One of each, but I'm not sure which will come out first. I'll let you know as soon as I do! https://t.co/gFF8UZmq5W ¿ J.K. Rowling (@jk_rowling) 21 de dezembro de 2016

