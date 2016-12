Avião que ia para os EUA faz pouso não previsto em Brasília após briga de casal

Desembarque forçado 28/12/2016 | 14h59 Atualizada em

Um avião da American Airlines fez um pouso que não estava previsto no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. A aterrissagem ocorreu por volta das 3h desta quarta-feira e foi causada por uma briga entre um casal de passageiros.

Segundo a Policia Federal (PF), o piloto da aeronave, que saiu de Guarulhos, São Paulo, com destino a Nova York, pediu o desembarque forçado de dois passageiros que estariam bastante alterados.

Ainda de acordo com informações da Polícia Federal, divulgadas pelo portal G1, "a passageira estaria extremamente agressiva, não respeitando as orientações da tripulação e não permanecendo no seu assento, sequer durante o procedimento de decolagem. Houve agressões verbais contra tripulantes da aeronave que tentavam manter a passageira sob controle".

Por meio do Facebook, uma passageira do voo relatou o ocorrido e reclamou da ausência de funcionários da companhia para acompanhar o caso e dar suporte aos passageiros.

A Inframérica, empresa que administra o aeroporto, informou que todos que estavam a bordo — cerca de 300 pessoas — desembarcaram e aguardam uma nova decolagem, prevista para ocorrer às 19h. A empresa esclareceu que o avião ainda permanece na pista porque alguns membros da tripulação atingiram o limite de 12 horas diárias de trabalho autorizadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Também conforme o G1, a American Airlines afirmou os passageiros foram realocados em hotéis e receberam vouchers de alimentação enquanto aguardam a retomada da viagem.

*Agência Brasil com informações do portal G1