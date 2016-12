Avião sai da pista e deixa 15 feridos na Índia

Incidente 27/12/2016 | 07h40 Atualizada em

Foto: AFP PHOTO / MINISTRY OF DEFENCE

Um avião da companhia aérea Jet Airways saiu da pista, nesta terça-feira, no aeroporto de Goa, no oeste da Índia. O incidente ocorreu durante a decolagem e deixou 15 passageiros feridos, de acordo com a marinha indiana, que administra o terminal.

Com causas desconhecidas até o momento, o caso aconteceu em plena temporada turística de Goa, quando as praias locais estão lotadas de turistas.

— Quinze passageiros ficaram levemente feridos com contusões e fraturas — afirmou à AFP D.K Sharma, porta-voz da Marinha.

O avião, com 161 passageiros a bordo, tinha como destino Mumbai.

