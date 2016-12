Baby do Brasil posta foto com Casagrande e afirma: "Vamos contar tudo no 'Fantástico'"

Na TV 29/12/2016 | 15h11 Atualizada em

A cantora e pastora Baby do Brasil divulgou nesta quinta-feira em suas redes sociais uma foto com seu novo amor, Walter Casagrande. Na postagem, ela afirmou que o casal contará tudo no Fantástico, programa exibido na RBS TV.

''Oi, gente! Já que todo mundo comentou e bombou a notícia de que 'Casagrande e a Baby do Brasil estão namorando firme', não teve como segurar mais! Domingo vamos contar tudo Fantástico'', escreveu a artista no Facebook.

Há quatro dias, o comentarista e ex-jogador revelou ao Ego que está junto da cantora há quatro meses. O assunto foi muito comentado nas redes sociais.



