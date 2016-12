Beira-Rio começa a receber estrutura da festa de Réveillon em Blumenau

Ano-Novo 26/12/2016 | 11h44

Quem passar pelo Centro de Blumenau vai encontrar trabalhadores montando a estrutura da festa de Réveillon na Avenida Beira-Rio. Com as obras, o trânsito na avenida sofre alterações pontuais. Na Avenida Beira-Rio, no trecho próximo à prefeitura, duas pistas estão interditadas. Além disso, a Rua Padre Roberto Landell de Moura fica em meia pista por conta da montagem da estrutura.



Na sexta-feira, a partir das 17h, a Beira-Rio, no trecho entre a Rua Professor José Ferreira da Silva até a ponte da Avenida Martin Luther, ficará apenas com a pista da direita liberada ao tráfego de veículos. No mesmo horário, a Rua Padre Landell de Moura será interditada, a partir da prefeitura, para montagem de tendas e mobiliário.





TRÂNSITO. Duas pistas estão bloqueadas para a passagem de veículos na Beira-Rio (Foto: Pamyle Brugnago, Agência RBS)

Sábado a Ponte de Ferro será interditada a partir das 4h para a instalação de fogos de artifício. A Avenida Beira-Rio fechará para o trânsito de veículos às 20h a partir da Rua José Ferreira da Silva, com o trânsito desvio pela Rua XV de Novembro. O fechamento total da Beira-Rio será às 22h.



Leia mais

:: Confira notícias de Blumenau e região em santa.com.br