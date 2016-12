Beto Carrero World completa 25 anos com expectativa de chegar aos 2,2 milhões de visitantes

Diversão 29/12/2016 | 11h55 Atualizada em

O Beto Carrero World completou 25 anos nesta quarta-feira com festa e a perspectiva de receber 500 mil visitantes só nesta temporada. A despeito da retração econômica, o parque vem batendo recordes de público ano a ano e deverá chegar à marca de 2,2 milhões de pessoas em 2017.

Números que coincidem com a seleção entre os 10 melhores parques temáticos do mundo e o título de melhor parque da América do Sul, concedido pelo site de viagens Tripadvisor pelo terceiro ano consecutivo. Um potencial inimaginável para quem conheceu o parque na estreia, 25 anos atrás _ mas do tamanho dos sonhos do eterno caubói Sérgio Murad.

_ Ele falava, falava, e a gente pensava que esse parque como ele imaginava não sairia nunca. Hoje me impressiona a quantidade de turistas. Não temos mais baixa temporada _ diz José Carlos de Quadra, 42 anos.

Ator e adestrador de cavalos, José Carlos começou a trabalhar com Beto Carrero aos 16 anos, em uma fazenda em Gaspar. Tomou gosto pela arte, e fez parte do elenco do primeiro espetáculo apresentado no parque, em 28 de dezembro de 1991: Excalibur, que até hoje faz parte do rol de atrações.

A estreia foi um tanto improvisada. O som alugado não funcionava direito, não se sabia ao certo o horário da apresentação, o chão era de terra batida. Muito diferente da atração que hoje é encenada diariamente no parque, com figurino impecável e público cativo.

José Carlos fez carreira e construiu a vida no parque. Foi ali que conheceu a mulher, também atriz, e criou os dois filhos _ um deles, ator. Vinte e cinco anos depois, continua a integrar o elenco de Excalibur, interpretando um bárbaro, e se sente orgulhoso de fazer parte da realização do sonho de Murad.

_ Antes de morrer, ele dizia para nós _ lembra como era isso aqui? Tenho certeza de que ele já imaginava que o parque cresceria assim.

A habilidade de sonhar de Beto Carrero, capaz de ter elevado um pequeno parque inspirado no mundo do circo em um dos maiores indutores de turismo no Estado, foi constantemente lembrada na programação de aniversário, que incluiu a estreia de um painel comemorativo na entrada do parque e de um selo dos Correios com edição limitada.

Para o diretor-presidente do empreendimento, Rogério Siqueira, que comanda uma equipe de 1500 pessoas, o desafio é trazer o novo sem perder a identidade e o carisma de Beto Carrero.

_ Temos a responsabilidade de manter os valores do Beto. Lembramos a cada dia o valor do sonho de uma criança.

Temporada de estreias

O ano que vem será todo dedicado à comemoração dos 25 anos no Beto Carrero World. Entre as novas atrações previstas está a abertura do espaço do Projeto Tamar, de proteção à tartaruga marinha. A área, dedicada à educação ambiental, ficará junto ao zoo, que agora é certificado como área de preservação e conservação de espécies. A parceria começou a tomar forma com a inauguração, ontem, da loja do Tamar dentro do parque.

No segundo semestre estreiam dois novos shows _ um deles em parceria com um estúdio de cinema que ainda é mantido em sigilo. O parque já tem parceria com a Dreamworks e a Universal. As tratativas estão em andamento, e a expectativa é que o novo parceiro seja anunciado em breve.

Em janeiro estreia um documentário sobre o legado de Beto Carrero, que conta a história do eterno caubói através de depoimentos de amigos. Entre os entrevistados estão Didi Aragão, Carlos Alberto de Nóbrega, Maurício de Souza, o autor Walcyr Carrasco, o diretor de televisão Jayme Monjardim e empresários da comunicação como Nelson e Pedro Sirotsky, do Grupo RBS. A produção é da catarinense SetCom.