Bilionário Carl Icahn designado conselheiro de Trump

Washington 21/12/2016 | 21h23

O investidor e bilionário Carl Icahn foi designado conselheiro especial para desregulamentação pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta quarta-feira sua equipe de transição.

Icahn, 80 anos, é um dos investidores mais temidos de Wall Street e conhecido por pressionar as empresas nas quais tem participação - como AIG, Herbalife, Apple e Netflix, entre outras - para aumentar a remuneração dos acionistas.

Próximo ao presidente eleito, Icahn aconselhará Trump sobre como "acabar com as regulamentações que destroem empregos e impedem o crescimento econômico", destacou a equipe de transição.

Durante sua campanha, Trump criticou em várias ocasiões a reforma de Wall Street - com a lei conhecida como Dodd-Frank (2010) - para impedir os excessos no mundo financeiro, assim como as numerosas regulamentações ambientais.

Em recentes entrevistas, Icahn defendeu que o fim puro e simples da lei Dodd-Frank será uma boa resposta", mas destacou não ser contrário a qualquer regulamentação. "Me oponho apenas à estupidez de algumas regulamentações".

Com uma fortuna avaliada em 16,5 bilhões de dólares, Icahn é mais um bilionário a integrar a equipe de Trump, que assume a presidência dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro.

