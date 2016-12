Blumenau terá temporais mais intensos neste verão

Atenção, água à vista 26/12/2016 | 08h02

Quem até poucos dias se questionava sobre a chegada do verão — uma vez que o ar fresco predominou durante os meses de novembro e dezembro — já deve estar arrependido e à procura do ar-condicionado mais próximo. Na semana passada as temperaturas aumentaram e, claro, o céu escureceu no fim das tardes, trazendo os típicos temporais da estação mais quente do ano.



Apesar de curta, a intensidade destas chuvas causou estragos em algumas regiões de Blumenau, como os deslizamentos ocorridos na Escola Agrícola e no Progresso — o último, registrado domingo, obrigou uma família a sair de casa —, o alagamento na Rua Almirante Barroso, no Vila Nova, o destelhamento de algumas residências e a queda de árvores na Itoupava Central.

Segundo o diretor da Defesa Civil de Blumenau, Adriano da Cunha, nos dias de calor intenso as pessoas precisam ficar atentas para não correr riscos, principalmente porque neste verão a previsão é de que as pancadas de chuva sejam recorrentes.



— O verão não será mais quente que o ano passado, deve seguir a média, o que muda neste ano é a intensidade dos temporais — informa.

A condição de chuva forte e trovoadas — como as registradas nos últimos dias — permanece amanhã, especialmente no começo da noite, de acordo com o AlertaBlu. As temperaturas mínimas oscilam entre 20 ºC e 22 ºC e as máximas entre 33 ºC e 35 ºC. A Defesa Civil de Blumenau alerta para o risco de deslizamentos, devido ao encharcamento do solo e pede a atenção aos moradores.

— Para evitar alagamentos nós fazemos a manutenção preventiva e permanente de bueiros e ribeirões ao longo do ano, com duas equipes. Claro que o trabalho se intensifica no período que antecede o verão e ao longo dele.— ressalta o secretário de Serviços Urbanos, Rafael Jensen, ao citar a importância da consciência ambiental dos próprios moradores, que ao evitar jogar lixo na rua e em ribeirões ajudam na prevenção de possíveis cheias.

Números de emergência

A Celesc destaca que a maior parte da falta de energia durante o verão ocorre por conta dos transtornos causados por esses temporais. Para informar sobre a falta de energia, a opção mais prática é enviar SMS para o número 48196 com a mensagem SEM LUZ + número da unidade consumidora (UC) ou CPF do titular da conta. Para emergências, a Defesa Civil de Blumenau está de plantão pelo 199.