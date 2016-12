BMW de Araquari seleciona estagiários

Livre Mercado 30/12/2016 | 08h01

A unidade da BMW em Araquari está com vagas abertas para o progama de estágio. Para concorrer a uma das vagas é necessário cursar a partir do segundo ano ou terceira fase de universidades de Joinville e região, ter disponibilidade para trabalhar 30 horas por semana e conhecimento avançado no pacote Office – principalmente Excel.



Vivências no exterior, como intercâmbios, são consideradas um diferencial. Em relação aos idiomas, a empresa prioriza candidatos com inglês avançado e alemão.

As oportunidades estão disponíveis para estudantes dos cursos superiores de economia, administração, direito, tecnologia da informação, logística, gestão da produção e para as diferentes áreas da engenharia.



Para concorrer, é necessário acessar o site da BMW e encaminhar o currículo na página da área de recursos humanos.

Outras oportunidades



Além das vagas de estágio, a BMW também oferece oportunidades para pessoas com deficiência em diferentes áreas, tanto na parte administrativa quanto na de produção. Outras três vagas disponíveis no site da empresa são para operador de logística – para a qual é necessário ensino médio completo; e ouras duas na área de finanças (customs analyst e controlling analyst), para as quais é fundamental ser fluente em inglês e ter formação superior na área.