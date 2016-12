BR-116 é interditada por danos provocados por cheia de rio em Capão Alto, no Sul do Estado

Debaixo d'água 29/12/2016 | 10h11 Atualizada em

A cheia do rio danificou a rodovia, deixando uma cratera. Equipes da concessionária estão no local fazendo reparos

Desde a noite de quarta-feira, motoristas que pretendem ir de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, e vice-versa, pela BR-116 precisam dar meia-volta e escolher outro caminho. O rio Pelotas tomou parte da rodovia no km 293, em Capão Alto, danificando a pista e impedindo a passagem de veículos. Pela manhã, uma cratera no meio da rodovia ficou exposta devido a estragos provocados pela cheia do rio. Reparos estão sendo feitos no local e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que a pista deve ser liberada até o final da tarde.

Na manhã de hoje, o rio baixou, mas deixou uma cratera no km 293 da via. Equipes da Autopista Litoral Sul, concessionária da rodovia, trabalham no local. A previsão é que a pista seja liberada para tráfego até o final desta quinta-feira.

A PRF em Capão Alto, que está monitorando a situação da BR-116 desde a noite de quarta-feira, orienta motoristas a contornar pelas BRs 282 e 470, passando por Campos Novos (SC) e Lagoa Vermelha (RS). A rota alternativa chega a ser 200 quilômetros a mais longa que a interditada pelos estragos provocados com a cheia do rio.

