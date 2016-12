Campanha da RBS nas escolas de SC premia melhores trabalhos sobre segurança

Educação 22/12/2016 | 12h00 Atualizada em

Desenvolvido pelos programas DC na Sala de Aula, A.N. Escola e Santa na Escola nas escolas municipais e estaduais de Santa Catarina, a campanha "Para você, o que é segurança?" definiu seus vencedores (veja na tabela abaixo a lista completa) neste mês de dezembro. A bancada de jurados escolheu os melhores trabalhos enviados por alunos e professores de todo o Estado em uma ação promovida pelos jornais Diário Catarinense, A Notícia e Jornal de Santa Catarina. Os interessados tiveram de agosto a outubro para enviarem suas participações.

A premiação foi dividida entre categorias conforme a produção de cada aluno: artes cênicas, artes visuais e artes musicais. Além disso, os trabalhos foram segmentados por faixas de série. Nos materiais os estudantes deveriam responder à pergunta principal da campanha, que faz parte da bandeira Segurança SC - Essa causa é nossa. Na banca do júri de avaliação, o ator Marcelo Carvalho escolheu os trabalhos de artes cênicas, Anderson Ávila os materiais de artes musicais e Luciano Martins as inscrições em artes visuais.

Carvalho é formado em fotografia e iniciou a carreira no teatro em Porto Alegre com o grupo ¿Pode ter Inço no Jardim¿. Atualmente trabalha com o Grupo Teatral Independente do produtor Valdir Dutra. Ávila é músico e compositor conhecido e renomado na grande Florianópolis. Já Martins é artista plástico com ateliê em Florianópolis. Ele leva seu nome e seus traços a variadas telas e obras bem conhecidas no país.

Os vencedores serão premiados em fevereiro de 2017, em um evento na Secretaria de Educação do Estado. Os alunos vão receber um patinete elétrico, enquanto os professores vão ganhar um kindle.

A campanha recebeu 300 inscrições entre vídeos, paródias e outras manifestações de arte:

— Foi muito gratificante realizarmos a campanha junto às escolas. A atividade proposta teve um nível de complexidade alto, contudo recebemos inúmeros trabalhos com bastante qualidade e criticidade — analisa a coordenadora de projetos especiais do RBS SC, Raquel Fabris.

Segundo ela, o tema segurança pública foi bastante abordado pelos jornais, o que proporcionou subsídio aos alunos para realizarem diversas pesquisas.

— Ficamos com a certeza de que conseguimos contribuir para o aprendizado, utilizando o jornal como ferramenta de apoio pedagógico — afirmou Raquel.

Artes musicais

Vencedora na categoria musical, entre o primeiro e o quinto ano, Amanda Thibes, 10 anos, de Videira, fez uma paródia com a cantiga popular A Barata da Vizinha. No trecho principal da canção ela pergunta e responde: "Diz aí menino o que você vai fazer? Vou trancar bem a porta para me proteger".

Gabrielli Ribeiro Godoi, do sexto ao nono ano, de Caçador, fez uma paródia da canção "É preciso saber viver", de Erasmo e Roberto Carlos. Na adaptação da estudante, a música mudou de nome para "É preciso viver seguro". Em parte da música, a aluna dá a dica: "tudo começa em casa, ensinando os bons valores/ gentileza, tolerância e prestar grandes favores".



Fabiana Bavaresco, do ensino médio, de Treze Tílias, focou na segurança do trabalhador. Ela usou a música "Burguesinha", de Seu Jorge, para fazer uma paródia em que lembra da importância do uso dos equipamentos de proteção para quem está em serviço.



Artes visuais

Giovana Karla Kizema, do primeiro ao quinto ano, de Itaiópolis, desenhou uma cidade em que policiais militares estão espalhados em diversos lugares. Além deles, ela reproduziu crianças e adultos em um clima de segurança.



Na categoria artes visuais, do sexto ao nono ano, Luís Henrique Knaul, de Leoberto Leal, desenhou uma criança em que dentro da sua cabeça estava representada a polícia e a proibição do uso de armas e drogas.



Leomar Grotto Júnior, do ensino médio, de Presidente Castello Branco, usou a criatividade para reproduzir o mapa de Santa Catarina com foco na segurança no trânsito. Dentro do desenho, o estudante colocou placas de sinalização com um cinto de segurança sobre elas.



Artes cênicas

Emily Louise Tomaselli, do primeiro ao quinto ano, de Timbó, produziu um vídeo em que ela é a repórter e entrevista seus familiares sobre o que é segurança para eles. A mãe, o pai, o irmão e a avó da aluna respondam às perguntas e ao final ela conclui: "segurança é me sentir segura, protegida com as pessoas que amo, sem ter medo que algo irá acontecer".



Kassandra Jaine da Silva, do sexto ao nono ano, de Jaraguá do Sul, fez um vídeo que inicia com uma leitura sobre a importância da segurança. Depois, ela encenou com amigos diversos tipos de situação em que a segurança precisa estar presente, como em assaltos, acidentes e crianças em casa. Para fechar a produção, a estudante destaca que "a todos instantes devemos estar atentos", pois "segurança é a maior garantia de uma vidade de qualidade".



Maria Suzane Kniess, estudante do Ensino Médio de Presidente Getúlio, reproduziu um stop motion em que responde o que é segurança para ela. A produção sai de uma sala de aula se estende para as ruas da uma cidade.



