Carro de presidente argentino tem vidros quebrados por pedradas

Buenos Aires 28/12/2016 | 12h30

Manifestantes contrários ao governo atacaram nesta quarta-feira a pedradas o carro no qual o presidente argentino, Mauricio Macri, se deslocava por uma vila turística do sul do país e quebraram os vidros do veículo, sem que ninguém tenha ficado ferido, informou o governo em um comunicado.

"Um grupo de cerca de dez pessoas lançou pedras contra o veículo no qual se deslocava o presidente Macri em direção ao evento de inauguração do Centro de Interpretação e Informação Turística de Villa Traful, provocando a ruptura de dois vidros do veículo", revelou a presidência em uma nota.

A agenda do chefe de Estado "continua de forma normal", indicou a declaração oficial. Macri inaugurou o escritório turístico, localizado na província de Neuquén, 1.600 km a sudoeste de Buenos Aires.

No dia 12 de agosto, Macri precisou interromper um ato político na cidade de Mar del Plata (sul) após uma manifestação opositora na qual jovens lançaram pedras contra veículos de funcionários do governo.

