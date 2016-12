Casan inaugura nova estação de tratamento de Canasvieiras a três dias do pico de turistas no verão

Saneamento 28/12/2016 | 11h25 Atualizada em

Com a expectativa de pico no número de turistas no próximo final de semana para o Réveillon em Florianópolis, a Casan inaugurou nesta quarta-feira a nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Canasvieiras, no norte da Ilha. O ato ocorreu três dias antes de 31 de dezembro, quando milhares de pessoas devem chegar na região, gerando maior demanda para a rede de saneamento básico.

A nova estrutura aumenta a capacidade para filtrar os efluentes e evitar o transbordamento nos rios próximos. Ela foi construída ao lado de uma ETE já existente desde 1996. De acordo com a Casan, a obra foi erguida em menos de 10 meses.

A ETE terá capacidade média de 100 litros por segundo, pouco abaixo dos 156 litros por segundo da estação que já existe no mesmo local. Segundo a Casan, o modelo compacto "antecipa, assim, a ideia inicial, que projetava ampliar a atual ETE, instalada na Rua Luiz Boiteux Piazza". O investimento foi de R$ 8 milhões. O tratamento será em nível terciário, com remoção de nutrientes e coliformes.

A obra foi prometida pela autarquia no começo do ano como uma das soluções para reduzir os problemas de balneabilidade no norte da Ilha. O tema saneamento básico foi o mais debatido e cobrado pela população na temporada passada por causa das condições impróprias de banho nas praias.

O extravasamento do rio do Braz, também em Canasvieiras, em 31 de janeiro de 2015, foi o desencadeador de uma série de ações da Casan, impostas pela Justiça. Internamente, os técnicos da autarquia tratam as melhorias na região como fundamentais para a recuperação da imagem da empresa diante dos problemas da última temporada.