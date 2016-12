Centro Integrado de Saúde vai reunir serviços no Bairro São Vicente em Itajaí

Investimento 29/12/2016 | 17h19 Atualizada em

O prefeito de Itajaí, Jandir Bellini (PP), fez nesta quinta-feira a última entrega de obras antes de passar o posto para o prefeito eleito Volnei Morastoni (PMDB), no domingo. A administração organizou uma cerimônia para entregar ao novo governo o Centro Integrado de Saúde (CIS) do Bairro São Vicente, uma aposta para desafogar postos e o hospital Marieta. O bairro é o mais populoso da cidade.



A entrega foi simbólica, já que caberá ao próximo governo colocar a estrutura para funcionar. A obra de R$ 20 milhões ficou pronta com dois anos de atraso _ primeiro, devido à demora na aprovação total do projeto pela Anvisa. Depois, por lentidão nas etapas de construção.



A estrutura tem 5.447 metros quadrados e reúne, num só espaço, Unidade de Assistência Médica Especializada, Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, Unidade Administrativa e de Treinamento, Laboratório Central de Análises Clínicas e Centro de Testagem e Aconselhamento, e ainda, a Unidade de Diagnóstico por Imagem. A unificação facilita a marcação e realização de exames, por exemplo.



A expectativa é chegar a 733.511 atendimentos ao ano _ uma média de mais de 61 mil atendimentos mensais, contando os números que são registrados hoje pela Secretaria de Saúde no Pronto Atendimento 24 horas do São Vicente, na Policlínica Central e no Laboratório Municipal - unidades que deverão ser deslocadas para o Centro Integrado de Saúde.



O CIS recebeu o nome do obstetra Silvino Eing, que realizou 31 mil partos em Itajaí e morreu em 2001, aos 64 anos.