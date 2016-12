Chapecoense conhece rivais na Libertadores de 2017

Internacional 21/12/2016 | 23h53 Atualizada em

Cerimônia de sorteio dos grupos foi no Paraguai e teve muitas homenagens ao time do oeste catarinense

A Chapecoense conheceu nesta quarta-feira os seus primeiros adversários na Copa Libertadores da América de 2017. Em Luque, no Paraguai, a Conmebol sorteou os grupos da competição continental. O Verdão, no grupo 7, enfrentará o Nacional, do Uruguai, o argentino Lanus e o pouco conhecido Zuliá, da Venezuela. O evento foi marcado por muitas homenagens feitas em memória às vítimas do acidente aéreo envolvendo Chapecoense.

Na cerimônia, o presidente eleito do clube, Plínio de Nês Filho, recebeu o troféu pela conquista do título da Copa Sul-Americana. O Atlético Nacional, da Colômbia, recebeu o troféu fair play por ter abdicado da honraria.

— Nesta noite, eu gostaria de agradecer a todos, a todas as nações. Mas me permitam, de uma forma muito especial, uma forma muito carinhosa e agradecida, em nome do nosso clube, a Chape, de dividir o troféu que acabamos de receber com aquele que nos deu essa possibilidade, com seu gesto de humanidade e respeito, de dignidade e demonstração de bondade ao ser humano — disse o presidente da Chape, fazendo reverência ao gesto do clube colombiano.

Além da Chape, Atlético-PR, Botafogo, Santos, Flamengo, Palmeiras e Grêmio representam o Brasil na competição. Na primeira fase, seis equipes disputam três vagas para avançar no torneio. Na segunda, 16 equipes brigam por quatro vagas para a fase de grupos.



PRIMEIRA FASE PRELIMINAR

E1: Universitario de Sucre-BOL x Montevideo Wandereres-URU

E2: Deportivo Municipal-PER x Independiente del Valle-EQU

E3: Deportivo Capiatá-PAR x Deportivo Táchira-VEN

SEGUNDA FASE PRELIMINAR

C1: Atlético-PR x Millonarios-COL

C2: Botafogo x Colo-Colo-CHI

C3: Cerro-URU x Unión Española-CHI

C4: Carabobo-VEN x Júnior-COL

C5: Atlético Tucumán-ARG x El Nacional-EQU

C6: Vencedor E1 x The Strongest-BOL

C7: Vencedor E2 x Olimpia-PAR

C8: Vencedor E3 x Universitario-PER

TERCEIRA FASE PRELIMINAR

G1: Vencedor C1 x Vencedor C8

G2: Vencedor C2 x Vencedor C7

G3: Vencedor C3 x Vencedor C6

G4: Vencedor C4 x Vencedor C5

FASE DE GRUPOS

GRUPO 1

Atlético Nacional-COL

Estudiantes de La Plata-ARG

Barcelona-EQU

Vencedor G2

GRUPO 2

Santos

Independiente Santa Fé-COL

Sporting Cristal-PER

Vencedor G3

GRUPO 3

River Plate-ARG

Emelec-EQU

Independiente Medellín-COL

Melgar-PER

GRUPO 4

San Lorenzo-ARG

Universidad Católica-CHI

Flamengo

Vencedor G1

GRUPO 5

Peñarol-URU

Palmeiras

Jorge Wilstermann-BOL

Vencedor G4

GRUPO 6

Atlético-MG

Libertad

Godoy Cruz-ARG

Sport Boys Warnes-PER

GRUPO 7

Nacional-URU

Chapecoense

Lanús-ARG

Zuliá-VEN

GRUPO 8

Grêmio

Guaraní-PAR

Zamora-VEN

Deportes Iquique-CHI