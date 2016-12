Com amanhecer nublado, sábado registra instabilidade e chance de chuva em SC

De olho no tempo 24/12/2016 | 09h25 Atualizada em

O sábado amanheceu nublado e chuvoso em Santa Catarina. No entanto, a previsão do tempo indica aberturas de sol e grande sensação de abafamento no decorrer do dia. A instabilidade ocorre, segundo a central meteorologia da Epagri Ciram, por conta do ar quente, úmido e cavado que ajuda a trazer umidade para o Estado. E mesmo com a chuva, as temperaturas seguem em elevação podendo chegar aos 35°C no Sul e no Oeste e marcar entre 27°C e 30°C nas outras regiões.

— [O tempo será de] sol entre algumas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas preferencialmente no período da tarde e noite. Algumas regiões já começa pela manhã como o Planalto Sul — explicou o meteorologista Marcelo Martins.



Ainda nesta manhã, segundo o alerta da Defesa Civil estadual, há previsão de pancadas de chuva moderada com raios no Planalto Sul. No decorrer do dia, o alerta de granizo e descargas elétricas se estende para todo o Estado.

Leia outras matérias do DC Pelas Praias

Vídeo: por que as pessoas vão à praia em dia de chuva em vez de ficar em casa com a Netflix?



Acompanhe a previsão do tempo para hoje:

Amanhecer do dia na praia de Itaguaçu, área continental de Florianópolis Foto: Charles Guerra / Agência RBS

LITORAL NORTE: máxima de 34ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 27ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

Balneabilidade em SC tem segunda piora no mês de dezembro